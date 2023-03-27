В МИД РФ заявили, что для восстановления "Северных потоков" нужна воля Запада

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Судьба газопроводов "Северный поток" пока остается непонятной, повреждения можно восстановить, однако здесь необходимы предпосылки от Запада. Об этом РИА Новости сообщил глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"Как отмечается, места разрывов находятся на глубине около 100 метров, и это позволяет с технической точки зрения осуществлять ремонтные работы. Однако для этого должны быть политические и экономические предпосылки", – подчеркнул он.

По словам главы департамента ведомства, сегодняшние действия Запада по недопущению Москвы к расследованию диверсий показывают отсутствие интереса в отношениях с Россией.

До этого первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Китай стал соавтором предложенной Россией резолюции о международном расследовании подрывов на газопроводах. Он отметил, что в течение месяца была проведена экспертная работа над текстом и удалены противоречивые моменты.

Ранее американский государственный секретарь Энтони Блинкен сообщил, что федеральные агентства США не были причастны к подрывам газопроводов. Один из конгрессменов попросил американского дипломата подтвердить это.

Три утечки были обнаружены на "Северных потоках" 26 сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка 29 сентября произошла в исключительной экономической зоне Швеции.

В МИД России допустили обсуждение компенсации ущерба за подрыв "Северных потоков"

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