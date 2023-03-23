Блинкен заявил, что федеральные агентства США не причастны к подрыву "Северных потоков"

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Федеральные агентства США не были причастны к подрывам газопроводов "Северный поток". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американского государственного секретаря Энтони Блинкена.

"Да, это так", – подчеркнул он.

Согласно информации, один из конгрессменов попросил американского дипломата подтвердить, что федеральные агентства не замешаны в диверсиях на "Северных потоках".

До этого Сергей Лавров заявил, что не ожидает прозрачности в расследовании Запада подрывов на газопроводах. По его словам, "дело закончится чем-то вроде хайли лайкли". Такими словами министр намекнул на то, что результаты расследования не будут подкреплены реальными доказательствами.

Ранее Дмитрий Медведев сообщил, что США являются теми, кто был непосредственно заинтересован в подрыве "Северных потоков", поэтому отвечать за теракт в итоге никто не будет. Он объяснил интерес США тем, что раньше они не могли конкурировать с Россией в плане поставок газа в Европу, а теперь у них просто нет конкурентов.

Три утечки были обнаружены на "Северных потоках" 26 сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка 29 сентября произошла в исключительной экономической зоне Швеции.

Американский журналист выпустил вторую публикацию о подрыве "Северных потоков"

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