Журналист Херш заявил, что Шольц помогает США скрывать данные о ЧП на "Северных потоках"

Фото: kustbevakningen.se

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц с осени помогает Соединенным Штатам скрывать данные о взрывах на "Северных потоках". Соответствующая статья опубликована на сайте Substack.

Херш утверждает, что ЦРУ и немецкая разведка подготовили альтернативную историю для СМИ о произошедших на газопроводах взрывах. Он подчеркнул, что Шольц, даже если не знал о диверсии заранее, то с осени поддерживал попытки США скрыть настоящие данные.

Кроме того, публицист заявил, что во время визита канцлера ФРГ в Вашингтон в начале марта Шольц и президент США Джо Байден в ходе 80-минутной встречи обсуждали диверсию на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". По его словам, на этой встрече большинство времени не присутствовали даже помощники. А после их общения не было опубликовано никаких официальных заявлений.

Херш подчеркнул, что оба государства не сделали заявлений или письменных договоренностей. Самому Хершу стало известно о теме разговора Байдена и Шольца якобы от источника с доступом к дипломатическим данным.

По словам американского журналиста, президент Соединенных Штатов сделал глупость, приняв решение о диверсии на "Северных потоках", и теперь Байден вынужден лгать.

В сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" произошли три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была обнаружена в шведской экономической зоне 29 сентября.

8 февраля 2023 года Сеймур Херш заявил, что водолазы Соединенных Штатов в ходе учений НАТО установили взрывчатку под газопроводами "Северный поток" и "Северный поток – 2" летом 2022 года. А через три месяца после установки взрывчатку дистанционно активировали норвежцы.

По словам журналиста, Байден решился на диверсию на "Северный потоках" после того, как больше девяти месяцев проводил секретные обсуждения с командой по национальной безопасности. Главным вопросом обсуждений стало совершение диверсионных действий без улик.



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