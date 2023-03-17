Французский политик назвал очевидной вину США в подрыве "Северных потоков"

Фото: kustbevakningen.se

Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал очевидным тот факт, что за взрывами на "Северных потоках" стоят власти США. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

По словам политика, американские власти годами боролись с этими газопроводами, так что это стало постоянным элементом их политики.

Филиппо также напомнил слова президента США Джо Байдена, который в феврале прошлого года публично заявил, что американцы способны сделать так, чтобы "Северных потоков" не стало.

Французский политик считает, что единственный вопрос остается в том, совершили ли США подрыв в одиночку или же им помогала Норвегия. По словам Филиппо, эту теорию нельзя считать абсурдной, поскольку Норвегия является одним из основных конкурентов России по газу.

Ранее глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен заявил, что страна не разрешит России участвовать в расследовании диверсий на газопроводах. Он обратил внимание на то, что в Дании, Швеции и Германии большое внимание уделяется верховенству права, поэтому результаты расследования не должны подвергаться сомнению.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала подобные заявления Дании махинацией. По ее мнению, Запад использует каждую возможность, чтобы не отвечать на вопросы российской стороны по подрыву газопроводов.

В феврале этого года американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, из которого следует, что к взрывам причастны США и Норвегия.

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