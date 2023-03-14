19:14Политика
Небензя заявил об отказе ФРГ, Дании, Швеции сотрудничать с ФСБ по ситуации с "Севпотоками"
Фото: TROND LARSEN/BLUEEYE ROBOTICS/EXPRESSSEN
Постпред России при ООН Василий Небензя направил председателям Совбеза, Генассамблеи и генсеку ООН письмо, в котором сообщил об отказе властей Швеции, Дании и Германии сотрудничать с ФСБ и Генпрокуратурой РФ по расследованию диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2".
"Датские, немецкие и шведские власти отказались предоставить юридическую помощь, запрошенную Генпрокуратурой РФ и ФСБ", – приводит текст документа РИА Новости.
По словам российского постпреда, Дания и Швеция заявили, что удовлетворение запросов России может подвергнуть угрозе безопасность данных стран, в то время как ФРГ сообщила о возможном ущербе ее интересам.
Небензя добавил, что Россия призывает членов Совбеза ООН поддержать и стать соавторами ее проекта резолюции с призывом к генсеку ООН создать комиссию по расследованию диверсии на газопроводах.
Ранее в МИД РФ сообщали, что Совет безопасности ООН должен принять резолюцию об учреждении независимой комиссии по расследованию взрывов на газопроводах.
В сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток" произошли три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была обнаружена в шведской экономической зоне 29 сентября.
Танкер под флагом Греции неделю находился у мест взрывов на "Северных потоках"
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