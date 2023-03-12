Политолог заявил, что доказать причастность США к теракту на "Северных потоках" не удастся

Фото: kustbevakningen.se

Москва не сможет доказать причастность Вашингтона к диверсии на "Северных потоках", так как организаторы расследования стремятся скрыть настоящего виновника. Таким мнением поделился политолог Алексей Ванифатов, сообщает РИАМО.

По мнению эксперта, тот факт, что Россия продемонстрировала готовность к открытому расследованию инцидентов с участием всех заинтересованных сторон и готова предоставить переписку с Германией, Швецией и Данией о диверсии на трубопроводах членам Совбеза ООН, не приведет к изменениям.

"Расследование указанных стран, безусловно, направлено на подчищение и уничтожение улик о том, кто взорвал "Северные потоки" на самом деле", – заявил Ванифатов.

Он считает, что Москву допустят к расследованию лишь в тот момент, когда появится уверенность в том, что настоящих виновников диверсии нельзя будет идентифицировать.

Кроме того, политолог считает, что Россию попытаются "пустить по ложному следу", обвиняя некую проукраинскую группировку. Ванифатов считает очевидным, что никакие украинские террористы не смогли бы устроить такую масштабную диверсию.

До этого газета The New York Times, ссылаясь на источники в администрации США, сообщила, что диверсии на "Северных потоках" могла провести некая проукраинская группировка. По информации газеты, исполнители якобы действовали без ведома президента Украины Владимира Зеленского и центральных властей в Киеве, а сами они были "противниками Владимира Путина".

При этом никаких подробностей о том, кто был в этой группе и кто ею руководил, в материале не приводилось.

В сентябре 2022 года на газопроводах "Северный поток" произошли три утечки. Первую установили на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была найдена в шведской экономической зоне 29 сентября.

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