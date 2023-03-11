Танкер под флагом Греции неделю находился у мест взрывов на "Северных потоках" – СМИ

Фото: kustbevakningen.se

Танкер под флагом Греции провел несколько дней у места диверсии на "Северных потоках" за две недели до происшествия. Об этом сообщает газета Business Insider.

Аналитик Оливер Александер сообщил изданию, что судно Minerva Julie с 6 до 13 сентября дрейфовало вблизи места взрывов. В течение недели танкер также пересекал участок моря над газопроводами.

В газете сообщают, что представитель Minerva Julie подтвердил местоположение судна в данный период времени. По его словам, танкер останавливался в ожидании инструкций относительно рейса.

Газета задается вопросом, стал ли экипаж танкера "свидетелем чего-либо важного".

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия опубликует переписку с Данией, Швецией и ФРГ по "Северным потокам". По его словам, России не дают участвовать в расследовании по поводу диверсий на газопроводах, а только присылают письма с просьбой "не лезть не в свое дело".

В сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток" произошли три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была обнаружена в шведской экономической зоне 29 сентября.

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