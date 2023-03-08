Утечки в СМИ США по "Северным потокам" призваны лишь сбить с толку – посольство РФ

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Утечки в СМИ США от анонимных источников о диверсии на "Северных потоках" призваны лишь сбить с толку тех, кто хочет разобраться в этом деле. Об этом заявил российский советник-посланник Андрей Леденев, его слова приводятся в телеграм-канале посольства РФ в Вашингтоне.

Леденев прокомментировал статью газеты The New York Times, в которой со ссылкой на источники в администрации США утверждалось, что диверсии на "Северных потоках" могла провести проукраинская группировка без ведома властей Киева.

"Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что указанная публикация мгновенно получила зеленый свет в местном информационном поле, буквально вмиг облетев СМИ", – заявил он.

По словам Леденева, особенно примечателен этот факт с учетом попыток местных официальных лиц и журналистов замолчать расследование на эту же тему, которое выпустил лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Дипломат подчеркнул, что нет никакой веры в беспристрастность выводов американских разведслужб. По его словам, данные анонимные утечки являются ничем иным, как попыткой сбить с толку тех, кто пытается докопаться до истины и вывести из-под подозрения государственных деятелей, заказавших и координировавших диверсии, на некие абстрактные индивидуальные лица.

В Белом доме, в свою очередь, отказались комментировать статью NYT. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что за комментариями относительно расследования диверсии необходимо обращаться к Европе.

В сентябре 2022 года на газопроводах "Северный поток" произошли три утечки. Первую установили на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была найдена в шведской экономической зоне 29 сентября.

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