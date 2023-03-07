Следователи установили судно, с которого был совершен теракт на "Северных потоках" – СМИ

Фото: kustbevakningen.se

Следователи установили судно, с которого была совершена диверсия на Северных потоках, сообщает немецкая газета Die Zeit. По ее данным, следы ведут к компании, принадлежащей украинцам.

Речь идет о яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше и принадлежащей двум украинцам. Также сообщается, что операцию в море проводила команда из шести человек – пятерых мужчин и одной женщины. В состав группы вошли капитан, два водолаза, два помощника водолаза и женщина-врач, которые, как утверждается, доставили взрывчатку на место преступления и заложили ее там.

Национальность преступников не сообщается. При этом говорится, что у подозреваемых были профессионально подделанные паспорта, которые были использованы для аренды судна.

Ранее газета The New York Times заявила, что подрывы на газопроводах могла устроить проукраинская группировка. По данным издания, она якобы действовала без ведома Владимира Зеленского и центральных властей в Киеве. При этом исполнители теракта якобы были "противниками Владимира Путина".

В сентябре 2022 года на газопроводах "Северный поток" произошли три утечки. Первую установили на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была найдена в шведской экономической зоне 29 сентября.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о судьбе газопроводов будет приниматься "Газпромом" и его акционерами, поскольку компания является одним из основных собственников проекта. На вопрос о том, последуют ли от российских властей какие-либо рекомендации относительно газопроводов, он ответил отрицательно.

Взрывы на "Северных потоках" привели к экологической катастрофе в Балтийском море

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