Фото: kustbevakningen.se

Россия больше не станет полагаться в энергетической политике на страны Запада и не позволит им взрывать газопроводы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра иностранных дел, развязанная Западом война против РФ с привлечением украинского народа оказала влияние на политику страны, в частности энергетическую.

"И если в двух словах описать, что изменилось – это то, что мы больше не будем полагаться на каких-либо партнеров на Западе", – приводит слова Лаврова РИА Новости.

Так дипломат ответил на вопрос, каким образом украинский конфликт затронул энергетический сектор РФ.

В сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток" произошли три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была обнаружена в шведской экономической зоне 29 сентября.

Позже американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал собственное расследование, согласно которому причастными к ЧП на газопроводах являются США и Норвегия.

По его информации, американские водолазы во время учений НАТО установили под газопроводами "Северный поток" и "Северный поток – 2" взрывчатку летом 2022 года. Через три месяца после установки взрывчатку активировали норвежцы.



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