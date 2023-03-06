Песков заявил, что судьба "Северных потоков" будет решаться "Газпромом"

Фото: kustbevakningen.se

Решение о судьбе "Северных потоков" будет приниматься "Газпромом" и его акционерами, поскольку компания является одним из основных собственников проекта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это решение, которое должно приниматься коллегиально всеми акционерами – это международный проект", – приводит его слова ТАСС.

На вопрос о том, последуют ли от российских властей какие-либо рекомендации относительно газопроводов, представитель Кремля ответил отрицательно и порекомендовал обращаться за комментариями по данной теме в "Газпром".

Три утечки были обнаружены на "Северных потоках" 26 сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертая утечка 29 сентября произошла в исключительной экономической зоне Швеции.

Российские власти случившееся охарактеризовали как диверсию. А в феврале этого года американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование, из которого следует, что взрывчатку под газопроводами летом прошлого года заложили США, а активировали ее уже норвежцы.



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