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Немецкая компания Wintershall Dea полностью списала долю в "Северном потоке" после утечек на газопроводах, сообщает РИА Новости.

Как говорится в отчетах компании, из-за геополитической ситуации нельзя предсказать сроки и затраты на восстановление газотранспортной инфраструктуры, и в связи с этим Wintershall Dea полностью списала свои инвестиции.

В Wintershall подчеркнули, что, будучи миноритарным акционером, компания поддерживает осторожные действия Nord Stream AG по стабилизации трубопроводной системы для снижения рисков для судоходства и окружающей среды.

8 февраля лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш выпустил расследование, в котором заявил о причастности США и Норвегии к терактам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2".

Он утверждал, что водолазы США в ходе учений НАТО установили взрывчатку под газопроводами летом 2022 года. Через три месяца после установки взрывчатку дистанционно активировали норвежцы.

Три утечки обнаружили на "Северных потоках" в конце сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка произошла в шведской экономической зоне 29 сентября.

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