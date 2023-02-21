17:46Политика
Сеймур Херш заявил, что не станет давать показания перед конгрессом США
Фото: ТАСС/Zuma
Автор резонансного расследования о подрыве "Северных потоков", американский журналист Сеймур Херш заявил, что не намерен отчитываться за свою деятельность перед конгрессом США.
"Я уже 50 лет в деле и занимаюсь журналистикой. Я не хожу в конгресс рассказывать о материалах, которые я подготовил. Это не моя работа. <...> Вы никогда не увидите меня дающим показания перед конгрессом", – сказал он в беседе с РИА Новости.
Херш также объяснил, почему не планирует принимать участия в запланированном на 21 февраля заседании Совета безопасности ООН. Дело в том, что сейчас он работает еще над одним материалом. Кроме того, это, по его мнению, стало бы политическим шагом, а он "ничего политического не делает".
У журналиста также поинтересовались, считает ли он, что на ООН давят с тем, чтобы организация не расследовала диверсии на газопроводах. На это он заметил, что его мнение не имеет значения и он всего лишь пытается рассказать то, что знает сам.
Три утечки были обнаружены на "Северных потоках" 26 сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертая утечка 29 сентября произошла в исключительной экономической зоне Швеции.
В начале февраля этого года Сеймур Херш опубликовал расследование о причастности к подрыву газопроводов Соединенных Штатов. По его словам, американские водолазы установили взрывчатку под прикрытием учений НАТО, а спустя три месяца ее активировали норвежцы.
В связи с ситуацией вокруг "Северных потоков" и новыми данными из расследования Херша Россия созвала заседание Совбеза ООН. Оно состоится во вторник, 21 февраля.
Захарова призвала НАТО собрать саммит для расследования подрыва "Северных потоков"
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!