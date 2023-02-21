Сеймур Херш заявил, что не станет давать показания перед конгрессом США

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Автор резонансного расследования о подрыве "Северных потоков", американский журналист Сеймур Херш заявил, что не намерен отчитываться за свою деятельность перед конгрессом США.

"Я уже 50 лет в деле и занимаюсь журналистикой. Я не хожу в конгресс рассказывать о материалах, которые я подготовил. Это не моя работа. <...> Вы никогда не увидите меня дающим показания перед конгрессом", – сказал он в беседе с РИА Новости.

Херш также объяснил, почему не планирует принимать участия в запланированном на 21 февраля заседании Совета безопасности ООН. Дело в том, что сейчас он работает еще над одним материалом. Кроме того, это, по его мнению, стало бы политическим шагом, а он "ничего политического не делает".

У журналиста также поинтересовались, считает ли он, что на ООН давят с тем, чтобы организация не расследовала диверсии на газопроводах. На это он заметил, что его мнение не имеет значения и он всего лишь пытается рассказать то, что знает сам.

Три утечки были обнаружены на "Северных потоках" 26 сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертая утечка 29 сентября произошла в исключительной экономической зоне Швеции.

В начале февраля этого года Сеймур Херш опубликовал расследование о причастности к подрыву газопроводов Соединенных Штатов. По его словам, американские водолазы установили взрывчатку под прикрытием учений НАТО, а спустя три месяца ее активировали норвежцы.

В связи с ситуацией вокруг "Северных потоков" и новыми данными из расследования Херша Россия созвала заседание Совбеза ООН. Оно состоится во вторник, 21 февраля.



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