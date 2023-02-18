Журналист Херш назвал самоубийственным мнение США о том, что Украина может победить Россию

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Мнение Вашингтона о том, что Украина может выиграть в конфликте с РФ, является самоубийственным. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в интервью Сonsortiumnews.

"Было самоубийственным думать, что вы можете выиграть эту войну, что Украина может выиграть войну. Там было очень много коррупции. Это было очень-очень плохое решение. Нам нужно было продавливать мир", – поделился он.

По мнению Херша, Вашингтону сразу следовало дать понять Москве, что США не заинтересованы в принятии Украины в НАТО. По словам журналиста, сам Альянс не хотел видеть Украину в своем составе из-за коррупции в этой стране.

Кроме того, Херш заявил, что Соединенным Штатам нужно было прийти к договоренности с Россией по вопросам безопасности.

8 февраля Сеймур Херш выпустил расследование, которое подтверждает факт причастности США и их норвежских пособников к терактам на газопроводах.

Он утверждал, что водолазы США в ходе учений НАТО установили взрывчатку под газопроводами "Северный поток" и "Северный поток – 2" летом 2022 года. Через три месяца после установки взрывчатку дистанционно активировали норвежцы.

Три утечки обнаружили на "Северных потоках" в конце сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне. Другие две – на обеих нитках "Северного потока".

Четвертая утечка произошла в шведской экономической зоне 29 сентября.

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