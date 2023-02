Журналист Херш предупредил США о колоссальных последствиях подрыва "Северных потоков"

Фото: ТАСС/Bodo Marks/dpa/picture-alliance

Подрыв газопроводов "Северный поток" спровоцирует для США колоссальные последствия. Об этом рассказал журналист Сеймур Херш в беседе с изданием Democracy Now.

"Джо Байден и его люди в Белом доме отвергли это расследование и продолжают отнекиваться, и при этом получают одобрение в прессе – The New York Times почему-то больше не пишет на эту тему, а вторит властям и игнорирует ее. Политические последствия для нас мы увидим в долгосрочной перспективе – вплоть даже до потенциального выхода некоторых стран из НАТО", – подчеркнул он.

По словам репортера, взрывы на трубопроводах являются диверсией, которая направлена против Европы. Херш полагает, что одна из целей подрыва заключается в демонстрации зависимости Европы от США. Он добавил, что данная ситуация нанесет НАТО вред.

Публицист также привел заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена, который подчеркнул, что России больше не удастся использовать свой газ в качестве оружия. Он считает, что такая идея доминирует уже свыше 20 лет.

"Это не новая тема. Нефть чертовски пугает нас – российская нефть и газ всегда чертовски пугали Вашингтон", – резюмировал Херш.

Ранее Херш обвинил СМИ и власти государства в замалчивании данных о диверсиях на газопроводах. Он объяснил, что в период его работы в The New York Times в 1972–1979 годах редакция выносила практически каждый его материал на первые полосы. Кроме того, за его деятельностью следили в The Washington Post.



США подали бы в суд на Херша, если бы не были виновны в ЧП на "Северных потоках" – Иванов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!