Американский журналист Сеймур Херш, который ранее опубликовал расследование о причастности США к подрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", обвинил СМИ и власти государства в замалчивании данных о диверсиях.

Херш пояснил, что в период его работы в The New York Times в 1972–1979 годах редакция выносила практически каждый его материал на первые полосы. Кроме того, за его деятельностью следили в The Washington Post.

"Теперь ни одна из них не написала ни слова об истории с трубопроводами, даже не процитировали отрицание моей статьи Белым домом", – заявил он в материале, размещенном на платформе Substack.

Материал Херша подтверждает факт причастности США и их норвежских пособников к терактам на газопроводах. Он утверждает, что водолазы США в ходе учений НАТО установили взрывчатку под газопроводами "Северный поток" и "Северный поток – 2" летом 2022 года. Через три месяца после установки взрывчатку дистанционно активировали норвежцы.

Три утечки обнаружили на "Северных потоках" в конце сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне. Другие две – на обеих нитках "Северного потока".

Четвертая утечка произошла в шведской экономической зоне 29 сентября.



