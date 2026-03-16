Интервалы движения были увеличены на участке Таганско-Краснопресненской линии метро

Интервалы движения были временно увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Это было необходимо для проверки инфраструктуры, уточнили в ведомстве.

Ранее на железнодорожной станции Мытищи была повреждена платформа. В результате случившегося никто не пострадал.

Место огородили, а также ограничили доступ пассажиров к поврежденному участку. При этом ситуация не повлияла на движение поездов, составы продолжили курсировать в штатном режиме. СК организовал проверку по факту произошедшего.

