Юрист Георгиева: раскрошенные таблетки можно вернуть в аптеку

Лекарственные средства можно вернуть в аптеку, если в них обнаружен недостаток или нет информации на русском языке. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

Она напомнила, что попытаться вернуть деньги за лекарственные препараты нельзя, если покупатель просто передумал. Это связано с тем, что они входят в "Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену", установленный постановлением Правительства РФ № 2463.

Однако, согласно статье 18 закона "О защите прав потребителей", любой товар, в котором был обнаружен недостаток, можно вернуть, в том числе и тот, что был куплен в аптеке.





Алла Георгиева юрист Поэтому, если покупатель заметил, что в купленной упаковке есть раскрошенные таблетки, ампулы со сколами, раскрытые капсулы, он вправе отнести препарат обратно. Можно попросить заменить его на качественный или вернуть уплаченную за него сумму.

Отказаться также можно от лекарственного средства с истекшим сроком годности либо при его несовпадении: например, на банке выбита одна дата, а на коробке – другая. То же самое действует в том случае, если в упаковке нет инструкции по применению или информации на русском языке.

"Также важно помнить, что рецептурные препараты фармацевт вправе продавать только при наличии у покупателя соответствующего документа от врача. Если же их отпустили без рецепта, лекарства тоже можно вернуть обратно", – подчеркнула юрист.

Кроме того, при заказе онлайн покупатель вправе отказаться от препаратов в любое время до оплаты, добавила Георгиева.





Алла Георгиева юрист Если оказалось, что купленный товар имеет недостатки, необходимо обратиться в аптеку с письменной претензией. В ней нужно изложить причину возврата товара и сослаться на статью 18 закона "О защите прав потребителей".

Документ должен быть составлен в двух экземплярах. Один передается аптеке, а на втором фармацевт ставит подпись, отмечая, какого числа и кто именно принял претензию, и отдает покупателю. Если со дня ее получения прошло 10 дней, а требования потребителя не удовлетворены, он вправе пойти в суд, а также обратиться с жалобой в Роспотребнадзор и в прокуратуру, заключила юрист.

