Адвокат Ульяненко: фото ценника товара выручает покупателя в спорных ситуациях

Фото: 123RF.com/ryzhov
Сотрудники магазина не имеют права запрещать покупателям фотографировать товары и ценники в торговом зале. Об этом Москве 24 рассказал адвокат Виталий Ульяненко.
По его словам, это противоречит общим правилам продажи товаров по договору розничной купли-продажи, прописанным в постановлении правительства РФ от 31.12.2020 № 2463. В нем указано, что ограничение прав потребителей на поиск и получение любой информации в любых формах из любых источников не допускается. В том числе путем фотографирования товара, отметил эксперт.
Если работники магазина запрещают покупателю фотографировать товар и цены, необходимо уточнить, на каком основании они это делают, после чего сослаться на действующее постановление. Плюс предупредить, что такой запрет дает основания для жалобы в Роспотребнадзор, посоветовал Ульяненко.
"Кстати, Роспотребнадзор при обращении гражданина с жалобой может в качестве доказательства произошедшего запросить записи с камер видеонаблюдения, который сейчас обычно есть в каждом торговом зале", – подчеркнул адвокат.
