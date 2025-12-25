Форма поиска по сайту

Адвокат Ульяненко: фото ценника товара выручает покупателя в спорных ситуациях

Адвокат объяснил, законно ли запрещать покупателю делать фото товаров и ценников

Фото: 123RF.com/ryzhov

Сотрудники магазина не имеют права запрещать покупателям фотографировать товары и ценники в торговом зале. Об этом Москве 24 рассказал адвокат Виталий Ульяненко.

По его словам, это противоречит общим правилам продажи товаров по договору розничной купли-продажи, прописанным в постановлении правительства РФ от 31.12.2020 № 2463. В нем указано, что ограничение прав потребителей на поиск и получение любой информации в любых формах из любых источников не допускается. В том числе путем фотографирования товара, отметил эксперт.

Более того, съемка ценника является для покупателя одним из способов доказать свою правоту и вернуть излишне уплаченные деньги, когда стоимость товара на кассе оказалась выше, чем в торговом зале.
Виталий Ульяненко
адвокат

Если работники магазина запрещают покупателю фотографировать товар и цены, необходимо уточнить, на каком основании они это делают, после чего сослаться на действующее постановление. Плюс предупредить, что такой запрет дает основания для жалобы в Роспотребнадзор, посоветовал Ульяненко.

"Кстати, Роспотребнадзор при обращении гражданина с жалобой может в качестве доказательства произошедшего запросить записи с камер видеонаблюдения, который сейчас обычно есть в каждом торговом зале", – подчеркнул адвокат.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что магазин несет ответственность за сохранность вещей, оставленных покупателями в ячейках камеры хранения. Поэтому он будет отвечать за их утрату или повреждение.

Трошина Любовь

обществоэксклюзив

