Песков подтвердил проведение новых переговоров по Украине на следующей неделе

Фото: kremlin.ru

Третий раунд трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США состоится на следующей неделе. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Есть договоренность, что он действительно состоится на следующей неделе", – сказал представитель Кремля во время общения с прессой.

При этом он не раскрыл место и дату проведения консультаций, заверив, что более подробная информация появится позднее.

Первая встреча делегаций Москвы, Киева и Вашингтона прошла 23 и 24 января в Абу-Даби. Там же 4–5 февраля состоялся второй раунд.

В рамках последнего Россия и Украина смогли договориться об обмене 314 военнопленными. Помимо этого, как выяснили СМИ, стороны обсуждали экономические вопросы, механизм прекращения огня и территориальные аспекты.

В ходе третьего раунда планируется поднятие территориального вопроса, указывал украинский президент Владимир Зеленский. Он также назвал предположительные даты – 17 или 18 февраля.