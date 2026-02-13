13 февраля, 12:44Политика
Песков подтвердил проведение новых переговоров по Украине на следующей неделе
Фото: kremlin.ru
Третий раунд трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США состоится на следующей неделе. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Есть договоренность, что он действительно состоится на следующей неделе", – сказал представитель Кремля во время общения с прессой.
При этом он не раскрыл место и дату проведения консультаций, заверив, что более подробная информация появится позднее.
Первая встреча делегаций Москвы, Киева и Вашингтона прошла 23 и 24 января в Абу-Даби. Там же 4–5 февраля состоялся второй раунд.
В рамках последнего Россия и Украина смогли договориться об обмене 314 военнопленными. Помимо этого, как выяснили СМИ, стороны обсуждали экономические вопросы, механизм прекращения огня и территориальные аспекты.
В ходе третьего раунда планируется поднятие территориального вопроса, указывал украинский президент Владимир Зеленский. Он также назвал предположительные даты – 17 или 18 февраля.