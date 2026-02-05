Россия вернула из украинского плена 157 военных

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Россия вернула 157 военнослужащих из украинского плена, взамен были переданы 157 военнопленных ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Соединенные Штаты выступили посредниками при возвращении российский военных. Сейчас им оказывают необходимую помощь в Белоруссии. После этого военнослужащих доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.

Кроме того, в рамках обмена были возвращены трое жителей Курской области, которых незаконно удерживал Киев.

РФ и Украина договорились обменять по меньшей мере по 1,2 тысячи военнопленных с каждой стороны во время третьего раунда переговоров в Стамбуле в июле 2025 года. Тогда же российская делегация предложила передать Украине тела 3 тысяч украинских военных.

В декабре того же года уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала Киев вернуться к масштабным обменам военнопленными. Омбудсмен подчеркнула, что Россия продолжает передавать украинской стороне списки солдат, которых считает необходимыми для включения в обменные процессы.

О новом обмене стороны договорились 5 февраля в ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф уточнил, новый обмен произойдет впервые за последние пять месяцев.

