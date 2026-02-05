Дело возбуждено после госпитализации постояльцев пансионата в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после госпитализации постояльцев частного пансионата в ТиНАО в признаками инфекции. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК РФ.

По информации следствия, постояльцы пансионата в селе Красная Пахра были доставлены в больницы в период с 3 по 5 февраля. Их точное количество уточняется.

В настоящее время следователи совместно с сотрудниками Роспотребнадзора осматривают место случившегося, изымают необходимую документацию и допрашивают пострадавших, руководство и работников учреждения.

Контроль над ведением дела был передан в первое управление по расследованию особо важных дел, добавили в ведомстве.

О произошедшем стало известно 5 февраля. Прокуратура уточняла, что были госпитализированы 10 человек. Предварительно установлено, что на земельном участке, который занимает учреждение, расположены корпуса для проживания и здание пищеблока. На момент прибытия работников прокуратуры ТиНАО в пансионате находились свыше 150 жильцов, а также персонал.