Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 18:49

Происшествия

Дело возбуждено после госпитализации постояльцев пансионата в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после госпитализации постояльцев частного пансионата в ТиНАО в признаками инфекции. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК РФ.

По информации следствия, постояльцы пансионата в селе Красная Пахра были доставлены в больницы в период с 3 по 5 февраля. Их точное количество уточняется.

В настоящее время следователи совместно с сотрудниками Роспотребнадзора осматривают место случившегося, изымают необходимую документацию и допрашивают пострадавших, руководство и работников учреждения.

Контроль над ведением дела был передан в первое управление по расследованию особо важных дел, добавили в ведомстве.

О произошедшем стало известно 5 февраля. Прокуратура уточняла, что были госпитализированы 10 человек. Предварительно установлено, что на земельном участке, который занимает учреждение, расположены корпуса для проживания и здание пищеблока. На момент прибытия работников прокуратуры ТиНАО в пансионате находились свыше 150 жильцов, а также персонал.

Жители в Подольске отравились ядовитыми парами после ремонта у соседей

Читайте также


происшествиягород

Главное

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика