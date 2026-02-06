Психолог Сулим: слишком амбициозные планы могут привести к депрессии

Фото: 123RF.com/staras

Амбициозные или нереалистичные планы могут привести человека к депрессии и апатии. Об этом в беседе с изданием "Абзац" предупредила психолог Софья Сулим.

Как объяснила специалист, в этом случае может появиться несоответствие ожиданий и реальных результатов. Тогда возникает ответная реакция – эмоциональный упадок сил и отторжение. Чем чаще человек сталкивается с неудачами, тем быстрее у него падает мотивация и усиливаются личные переживания.

Помимо этого, чем больше разрыв между реальностью и иллюзиями, тем сильнее человек может в это проваливаться. Если же он будет строить более реалистичные планы и не так сильно расстраиваться, то тоже может впасть в апатию, но в этом случае восстановится быстрее.

"Когда человек понимает, на что он способен, какова его продуктивность, что он делает хорошо, а что может делегировать, тогда он может ставить средний или невысокий план, а впоследствии не разочаровываться. Есть оптимум-план, есть минимум, есть максимум – обычному человеку следует придерживаться оптимума", – сказала психолог.

По ее словам, легче всего адаптация пройдет при всех трех вариантах. Помимо них, есть также вспомогательная техника записи достижений. Однако лишь она одна помочь не сможет, поскольку из-за завышенных ожиданий человек обесценивает собственные достижения, добавила психолог.

Разным пациентам требуется от 4 до 12 встреч со специалистом, продолжила Сулим. По ее словам, все зависит от тяжести состояния пациента. А лучшим способом избежания депрессии может стать промежуточное подведение итогов.

Ранее практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов рассказал, что депрессию у близкого можно заметить по телу и поведению. По словам специалиста, существуют шесть признаков недуга, на которые можно ориентироваться.

Среди них – стойкое изменение настроения, потеря интереса к жизни, изменение привычек, физические симптомы без видимой причины, изоляция, суицидальные наклонности и шутки о смерти.

При обнаружении данных или схожих сигналов Шамсутдинов призвал не осуждать заболевшего и не давать ему непрошенных советов. При этом эксперт рекомендовал мягко подвести близкого к мысли обратиться за профессиональной помощью.