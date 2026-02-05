Политолог Бобров: Европа делает пробные шаги восстановления диалога с Россией

В Латвии и Эстонии выступили за назначение спецпосланника ЕС по переговорам с Россией. Кроме того, СМИ сообщили о тайном визите дипломатического советника президента Франции в Москву в начале февраля 2026 года. Можно ли говорить о возобновлении диалога РФ с Европой, расскажем в нашем материале.

Роль посланника

Фото: AP Photo/Harry Nakos

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня призвала Евросоюз назначать спецпосланника для участия в переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине. В интервью телеканалу Euronews она отметила, что готова взять на себя эту роль, но считает, что больше для этого подходят лидеры крупных европейских держав. Среди потенциальных кандидатов она назвала представителей Германии, Франции, Великобритании или Польши.

Президент Эстонии Алар Карис также подчеркнул в разговоре с журналистами, что спецпосланником должен стать представитель "крупной европейской страны", который пользуется доверием как России, так и Украины. При этом он констатировал, что с такой инициативой Европа "несколько припозднилась".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала предложение прибалтийских стран.





Мария Захарова официальный представитель МИД РФ Все та же идея про "место за столом". Понять можно: под столом сидеть надоело.

Инициатива прозвучала на фоне растущей дискуссии в ЕС о необходимости диалога с Россией. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что работа по назначению спецпосланника "уже началась на техническом уровне". С похожими предложениями выступали итальянский премьер Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Также Макрон неоднократно заявлял, что планирует позвонить Владимиру Путину. По данным СМИ от 5 февраля, подготовка к разговору лидеров может занять еще несколько дней.

На этом фоне агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн тайно посетил Москву, что может свидетельствовать о попытке Парижа установить прямой диалог с российским руководством. Однако в Кремле и в Елисейском дворце не стали ни подтверждать, ни опровергать эту информацию.

Также 5 февраля источник ТАСС отметил, что страны ЕС предприняли попытки присоединиться к переговорам по Украине, проходящим в Абу-Даби. Однако, по словам собеседника агентства, "сегодня Европы за столом нет".

В целом, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал в разговоре с журналистами, что если попытки Европы наладить диалог с Москвой отражают серьезное стратегическое видение, то это "позитивная эволюция их позиций".





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Мы отфиксировали прозвучавшие за последние дни заявления целого ряда европейских лидеров, а именно из Парижа, из Рима и даже из Берлина, как это ни покажется странным, в пользу того, что все-таки, чтобы была стабильность в Европе, с русскими надо говорить. Это абсолютно корреспондируется с нашим видением.

Однако параллельно с дипломатическими инициативами ряд стран Европы продолжает военную поддержку Киева. В частности, украинский министр обороны Михаил Федоров заявил во время переговоров с эстонским коллегой Ханно Певкуром 5 февраля, что Таллин готовит новый пакет помощи, включающий дроны и средства ПВО, а также продолжает работу над соглашением о совместном производстве вооружений.

Исторический сосед

Если приезд советника президента Франции действительно был, это уже указывает на серьезность намерений, высказался в беседе с Москвой 24 первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Намерения европейцев выстраивать диалог он связал с тем, что Россия есть и будет важным международным фактором и ее невозможно игнорировать.





Алексей Макаркин первый вице-президент Центра политических технологий Россия является в том числе европейской страной, и для таких соседей, как Латвия, это географическая и политическая реальность. Для Франции, которая расположена дальше, существует исторический контекст – опыт альянсов в двух мировых войнах. Таким образом, это можно расценивать как признание того, что диалог с Россией неизбежен.

Однако, по словам Макаркина, пока непонятно, о чем именно с европейцами говорить. Поэтому на данный момент речь может идти только о начале длительного и постепенного процесса восстановления отношений, который будет сопровождаться взаимным недоверием, предположил эксперт.

"Отдельно стоит рассмотреть ситуацию с Францией. Здесь есть политическая специфика: в следующем году в стране пройдут президентские выборы, и в 2027-м Макрон в любом случае покинет свой пост. Возникает вопрос, с кем именно России в дальнейшем вести диалог. Пока итоги выборов неясны, Россия, вероятно, будет взаимодействовать с представителями действующей администрации. Но нужно понимать, что в 2027 году ситуация может кардинально измениться", – пояснил он.

Однако в отношении балтийских стран, "даже предпосылок для реального диалога пока не видно", подчеркнул Макаркин.

"Их позиция будет во многом зависеть от того, как станут развиваться отношения России с крупными европейскими игроками, такими как Франция и Германия. Кроме того, ключевую роль во всей этой ситуации играет позиция Соединенных Штатов", – добавил политолог.

В целом, текущую ситуацию можно охарактеризовать как период ожидания и подготовки к возможным, но еще очень отдаленным переменам, резюмировал он.

В свою очередь, руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог Александр Бобров поделился в беседе с Москвой 24, что действия европейских стран стоит рассматривать как пробные шаги, направленные на восстановление диалога. Также он напомнил, что ранее взаимоотношения были фактически прекращены по инициативе западных стран, в том числе Франции и стран Прибалтики.

"То, что можно наблюдать сейчас со стороны Франции, – это попытка Макрона, чей президентский срок подходит к концу, сохранить внешнеполитическую активность и имидж представителя коллективной Европы, ведущей диалог с президентом России на равных", – рассказал эксперт.

Он пояснил, что для России остается открытым вопрос целесообразности таких консультаций, если за ними не стоит реальное содержание. Однако Россия открыта для диалога со всеми странами, готовыми к предметному обсуждению существующих проблем.

"Что касается возможных последствий и влияния на общую ситуацию, в том числе на украинский конфликт, это может стать началом постепенного выхода из полного тупика, в который страны Европы сами себя загнали. Процесс, безусловно, потребует времени", – добавил политолог.

Если европейцы искренне стремятся участвовать в урегулировании украинского кризиса, диалог с Россией необходим как с ЕС в целом, так и на уровне отдельных стран, подчеркнул Бобров. Однако сейчас переговоры ведут только Россия и Украина при посредничестве США.





Александр Бобров руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог Европейцы, хоть и заявляют о желании быть участниками процесса, чтобы их интересы учитывались, отсутствуют как на двустороннем треке с Украиной, где позиция Зеленского остается неконструктивной, так и на других направлениях. При этом они упрекают Россию в игнорировании их позиции. Но как ее можно учитывать, если эти страны самоустранились от переговоров, сопровождая это враждебными акциями?

"Любая форма переговоров будет полезна России, если украинская сторона откажется от своей максималистской риторики о сражении "до последнего солдата". Более взвешенный подход и учет реальной ситуации на земле могут стать отправной точкой для урегулирования. Однако игнорировать интересы России и события последних лет, начиная как минимум со специальной военной операции, а как максимум с 2014 года, невозможно", – уточнил Бобров.

Эксперт убежден, что РФ и Европе гораздо лучше быть добрыми соседями, которые даже с учетом разногласий поддерживают диалог, чем находиться в ситуации, когда ЕС в одностороннем порядке замораживает контакты, но при этом остается зависимой от российских энергоресурсов, поступающих окольными путями.

