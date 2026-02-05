ТАСС: подготовка звонка Макрона Путину может занять несколько дней

Фото: AP Photo/Omar Havana

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует позвонить Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французский источник.

Инсайдер уточнил, что разговор намечается содержательный, в связи с чем подготовка может занять несколько дней. Вместе с тем собеседник заверил, что французский лидер настроен на результат.

Свое намерение как можно скорее поговорить с российским коллегой Макрон выразил еще в начале января. СМИ отмечали, что европейские страны поддержали эту инициативу.

Российский МИД рекомендовал президенту Франции использовать официальные каналы связи для выражения своей заинтересованности в переговорах с Путиным, если таковая действительно существует. На что Макрон подтвердил, что подготовка к возможному разговору ведется на техническом уровне.