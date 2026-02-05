Фото: depositphotos/Feverpitch

Россия предложила Бразилии запустить прямые авиарейсы между странами, сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

"Мы готовы для бразильских авиакомпаний создать максимально комфортные условия в России", – цитирует его ТАСС.

Профильные структуры двух стран в ближайшее время проведут консультации по поводу расширения авиасообщения, говорится в совместном заявлении премьера РФ Михаила Мишустина и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина по итогам заседании комиссии высокого уровня по сотрудничеству государств.

Документ указывает на обоюдный интерес государств в расширении сотрудничества в области воздушного сообщения.

Ранее стало известно, что Россия и Афганистан планируют расширить прямые авиарейсы. По словам афганского посла в Москве Гуль Хасана, предпринимаются различные усилия, чтобы увеличить взаимные поездки туристов из обеих стран. В перспективе это и приведет к увеличению числа авиарейсов.

