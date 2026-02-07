Бразилия закупила пшеницу из России впервые с 2024 года

Фото: 123RF.com/natagolubnycha

Бразилия закупила российскую пшеницу впервые с 2024 года. В январе импортеры ввезли продукт на сумму в размере 10,9 миллиона долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бразильской статслужбы.

В последний раз закупки российского зерна были проведены в декабре 2024 года на 1,1 миллиона долларов, что в десять раз меньше нынешних показателей.

По итогам января 2026 года Бразилия закупила пшеницу только из четырех стран, включая Россию. Крупнейшим поставщиком является Аргентина (70,9 миллиона долларов), после нее идут Уругвай (12,8 миллиона долларов) и Парагвай (11,7 миллиона долларов).

Россия в 2025 году собрала третий по объему в истории страны урожай зерновых. С учетом новых регионов удалось получить урожай в размере порядка 142 миллионов тонн, из которых 93 миллиона приходится на пшеницу.

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев напомнил, что уже 7 лет подряд сборы зерна в РФ превышают показатель в 120 миллионов тонн, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

