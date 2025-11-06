Россия отправила первую поставку зерна в Армению по новому ж/д маршруту

Фото: телеграм-канал "Минтранс России"

Россия отправила первую партию зерна в Армению по новому железнодорожному маршруту через Азербайджан. Об этом сообщает Минтранс РФ.

"РЖД организовали отправку более 1 тысячи тонн пшеницы со станции Димитровград в Ульяновской области в Армению", – говорится в сообщении ведомства.

15 зерновозов отправились через Азербайджан и уже пересекли границу Грузии с Арменией. После этого товар будет доставлен на станцию Даларик Южно-Кавказской железной дороги.

Новый логистический маршрут заработал после возобновления транзита грузов в Армению через Азербайджан. В Минтрансе отметили, что это первый случай подобных перевозок с 90-х годов.

До конца января 2026 года по новому маршруту планируется отправить еще 132 вагона с пшеницей. Кроме того, прорабатываются поставки и других категорий грузов.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук назвал открытие железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через Азербайджан и Грузию реальным вкладом в установление мира на Южном Кавказе.

"Новый маршрут укрепляет транспортную связанность России с государствами Южного Кавказа, повышает доступность рынков Армении для товаров из других государств – участников Евразийского экономического союза, а также улучшает доступность рынков ЕАЭС для армянских товаропроизводителей", – добавил Оверчук, которого цитирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что афганский город Кандагар поставил в Россию 50 тонн яблок вслед за крупной партией гранатов. В скором времени фрукты появятся на полках российских магазинов.

Власти Афганистана назвали эту новость радостным событием. По их словам, благодаря этому шагу афганские производители найдут новый и лучший рынок для своих фруктов.