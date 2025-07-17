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17 июля, 16:19

Экономика

Путин напомнил, что зерно из "черноморской инициативы" фактически отправлялось в Европу

Фото: 123RF/slavkosereda

Зерно, которое должно было поставляться в нуждающиеся страны в соответствии с "черноморской инициативой", фактически отправлялось в Европу, напомнил Владимир Путин во время беседы с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым.

Гурьев в ходе встречи с российским лидером заметил, что зерно в рамках инициативы "должно было ехать в страны юга".

"А поехало в Европу", – добавил глава государства.

Участие в "черноморской инициативе" принимали Россия, Турция, Украина и ООН. Соответствующие договоренности были подписаны 22 июля 2022 года. Предполагалось, что украинское зерно, продовольствие и удобрения должны были вывозить по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Действие зерновой сделки было прекращено 17 июля 2023 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не была выполнена.

Кроме того, Путин неоднократно отмечал, что западные страны вывозили большую часть украинского зерна на собственные территории, хотя главной целью сделки были поставки продовольствия в нуждающиеся страны, в том числе африканские.

Россия и США договорились о возобновлении поставок зерна в Европу по Черному морю

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