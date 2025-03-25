Кремль: "Черноморская инициатива" начнет действовать после снятия финограничений

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"Черноморская инициатива" сможет вступить в силу, если ограничения на осуществление операций торгового финансирования будут сняты. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля.

В рамках договоренности Владимира Путина и президента США Дональда Трампа российская и американская стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов.

Заявление о "Черноморской инициативе" было сделано на переговорах между РФ и США, которые прошли 24 марта в Эр-Рияде. Делегации стран вели обсуждение 12 часов. Российскую делегацию возглавляли председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Во время переговоров стороны также согласились работать над реализацией договоренностей Путина и Трампа о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины на 30 дней начиная с 18 марта.

Также РФ и США поприветствовали помощь от третьих стран по поддержке реализации договоренностей в энергетической и морской сферах. Помимо этого, было решено продолжить работу по достижению прочного и продолжительного мира.