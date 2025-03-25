Лавров заявил, что РФ не устроят голословные документы со стороны США

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Россия перед встречей с США в Саудовской Аравии довела до Вашингтона мысль, что Москву не устроит принятие голословных документов. Об этом в интервью Первому каналу заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"У нас абсолютно однозначное понимание, что они согласились двигаться так, чтобы это все было надежно и чтобы голословных документов никто больше не принимал", – сказал министр.

Кроме того, РФ довела до сведения США, что именно американцы должны взять под контроль соблюдение этих гарантий киевским режимом. Лавров добавил, что Вашингтон планировал осуществить "челночную дипломатию", посадив украинцев и россиян в соседние комнаты, чтобы затем выдать единый текст.

Тем не менее Москва все еще выступает за переговоры с Вашингтоном по всем направлениям. При этом РФ согласна восстанавливать российско-американский диалог по стратегической стабильности.

"Безусловно, сделать это можно исключительно на основе возвращения к тем принципам, которые лежали в основе Договора о стратегических наступательных вооружениях", – заключил глава российского МИД.

Переговоры по урегулированию украинского конфликта между РФ и США прошли 24 марта в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде. Встреча длилась более 12 часов. Москва и Вашингтон обсуждали в том числе вопросы безопасного судоходства на Черном море.

Изначально СМИ писали, что РФ и США опубликуют совместное заявление по итогам переговоров, но позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что содержание беседы не будет представлено, так как контакты имели технический характер.

По словам зампреда оборонного комитета Совфеда РФ Сергея Чижова, совместное заявление делегаций не было принято из-за позиции Украины. Тем не менее он оценил значение прошедшей встречи как положительное.

