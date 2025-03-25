CBS: совместное заявление РФ и США по итогам переговоров появится в 11:00 вторника

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Россия и США опубликуют совместное заявление по итогам переговоров в Эр-Рияде в 11:00 по московскому времени во вторник, 25 марта. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.

"Заявление должно быть опубликовано в 04:00 по времени Вашингтона и в 11:00 по московскому времени", – говорится в материале.

Как уточнил источник, информация, которую американская экспертная группа предоставила администрации президента США Дональда Трампа после встречи с российской делегацией, выглядела "оптимистичной".

Двусторонние российско-американские переговоры по урегулированию украинского конфликта прошли 24 марта в Саудовской Аравии. Они длились более 10 часов и проходили в закрытом формате.

По итогам консультаций стороны согласовали текст совместного заявления – документ распространят Кремль и Белый дом. На переговорах обсуждались территориальные вопросы, возможные линии разграничения между Россией и Украиной и вопросы безопасности судоходства в Черном море.