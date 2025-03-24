Трамп заявил, что на переговорах в Эр-Рияде обсуждаются линии разграничения на Украине

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Президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах в Эр-Рияде обсуждаются территориальные вопросы и возможные линии разграничения между Россией и Украиной.

"Мы говорим о территориях сейчас. Мы говорим о линиях разграничения", – приводит ТАСС слова президента Штатов.

По словам американского лидера, также в ходе переговоров обсуждается возможный контроль США над АЭС на Украине.

"Некоторые говорят, что Соединенные Штаты должны владеть электростанцией и управлять ей. Они говорят о владении большой атомной электростанцией в частности", – заявил Трамп.

При этом президент США не уточнил, о какой именно станции идет речь.

24 марта в столице Саудовской Аравии проходят переговоры России и США по вопросам урегулирования украинского конфликта. Переговоры длятся уже более 10 часов. Российскую делегацию возглавляют председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

Американскую сторону представляют старший директор по Европе в Совете национальной безопасности Эндрю Пик, директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

По словам Карасина, делегации обсуждают серьезные проблемы, а у сторон присутствует взаимопонимание. На переговорах, возможно, рассматриваются вопросы прекращения боевых действий в акватории Черного моря, а также возобновление торговых перевозок.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что экспертные группы России и США не планируют подписывать никаких документов по итогам консультаций в Эр-Рияде.