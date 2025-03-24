Карасин: РФ и США на переговорах в Эр-Рияде обсуждают серьезнейшие проблемы

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Делегации России и США обсуждают серьезные проблемы в ходе переговоров в Эр-Рияде Саудовской Аравии. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, передает РИА Новости.

По его словам, переговоры идут полным ходом, у сторон присутствует взаимопонимание.

"Ну как его может не быть, если мы сидим уже сколько – третий час, разговариваем о серьезнейших проблемах", – сказал Карасин.

Переговоры между Россией и США стартовали 24 марта в гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде. На них российскую сторону представляют Карасин и советник главы ФСБ Сергей Беседа, которых лично выбрал Владимир Путин.

Помимо прекращения боевых действий в акватории Черного моря, на переговорах, возможно, будет обсуждаться возобновление торговых перевозок. При этом следующим этапом переговоров между двумя странами должны стать обсуждение контроля за линиями соприкосновения и согласование механизма их заморозки.

Накануне украинская и американская делегации также провели переговоры в Эр-Рияде. Они обсуждали вопросы защиты энергетических объектов и критически важной инфраструктуры. При этом украинская делегация осталась в гостинице The Ritz-Carlton, где ведутся переговоры России и США.