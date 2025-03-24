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24 марта, 13:37

Политика

Делегация Украины находится в гостинице Эр-Рияда, где идут переговоры РФ и США

Фото: ТАСС

Украинская делегация находится в гостинице The Ritz-Carlton в саудовском Эр-Рияде, где ведутся переговоры России и США по украинскому урегулированию, сообщает ТАСС.

При этом представители Киева не участвуют в разговоре Москвы и Вашингтона.

Накануне украинская и американская делегации провели переговоры в Эр-Рияде. Они обсуждали вопросы защиты энергетических объектов и критически важной инфраструктуры.

В понедельник, 24 марта, начались консультации между Россией и США. Российскую сторону представляют глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник главы ФСБ Сергей Беседа. Владимир Путин их лично выбрал в качестве переговорщиков.

Основной темой станет черноморская инициатива, уточнили в Кремле. При этом СМИ писали, что Румыния и Болгария опасаются значительных изменений в статус-кво в Черном море в рамках возможной договоренности между Москвой и Вашингтоном.

Делегации России и США начали переговоры в Эр-Рияде

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политика
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