Карасин заявил, что РФ рассчитывает на продвижение в переговорах с США

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Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин надеется, что в рамках переговоров с представителями США, которые состоятся в Саудовской Аравии, Москва и Вашингтон смогут продвинуться вперед. Он высказался об этом в интервью телеканалу "Звезда".

"Прежде всего, там у нас есть вопрос, по которому мы будем прямо (работать. – Прим. ред.). По всей повестке дня рассчитывать трудно. Едем с настроением побороться за решение хотя бы одного вопроса", – подчеркнул сенатор.

Карасин также обратил внимание, что члены российской делегации сохраняют боевой и конструктивный настрой.

Двусторонние переговоры российско-американских групп состоятся в Саудовской Аравии 24 марта. Как отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в ходе встречи стороны обсудят урегулирование конфликта на Украине и возобновление Черноморской инициативы.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф уточнял, что американскую сторону будут представлять Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.

При этом в ходе встречи Штаты планируют организовать непрямые переговоры между представителями РФ и Украины для выяснения условий каждой стороны для полного прекращения огня, обращал внимание спецпосланник американского президента Кит Келлог.