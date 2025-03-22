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Техническая команда США планирует провести встречу с представителями Украины в Эр-Рияде в воскресенье, 23 марта, за день до запланированных переговоров с представителями России. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщила журналистка телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс.

"Техническая команда США намерена встретиться с украинскими чиновниками в воскресенье в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, перед дискуссиями в понедельник с российской стороной", – написала она в соцсети X.

Журналистка добавила, что техническая группа США может вновь встретиться с украинской стороной 24 марта, если на переговорах в Эр-Рияде будет достигнут прогресс с российской командой.

Встреча представителей Москвы и Вашингтона состоится 24 марта в Эр-Рияде. С российской стороны будут присутствовать глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник главы ФСБ Сергей Беседа.

Их лично отбирал Владимир Путин. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ожидает, что политики наилучшим образом представят Россию.

США в ходе встречи планируют организовать непрямые переговоры между представителями России и Украины для выяснения условий каждой стороны для полного прекращения огня, рассказал спецпосланник американского президента Кит Келлог.

