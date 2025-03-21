Трамп: переговоры по разделу территорий и прекращению огня на Украине идут прямо сейчас

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Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по вопросам полного прекращения огня на Украине и разделу территорий между Москвой и Киевом проводятся прямо сейчас. Он высказался об этом, выступая перед журналистами в Белом доме.

"Я думаю, уже очень скоро мы добьемся полного прекращения огня, затем у нас будет достигнуто соглашение", – цитирует американского лидера РИА Новости.

Трамп также подчеркнул, что к настоящему моменту на некоторых участках фронта уже удалось достичь прекращения огня. По его словам, на сегодняшний день "все соблюдается очень хорошо".

Кроме того, Трамп заявил, что США, Украина и Россия смогли прийти к предварительным договоренностям относительно урегулирования конфликта. Американский президент назвал их очертаниями сделки, добавив, что он "прекрасно взаимодействовал" с Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Во вторник, 18 марта, Трамп созвонился с российским президентом. В ходе беседы Путин поддержал идею американского коллеги о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

После этого Трамп обсудил сближение позиций Москвы и Киева с Зеленским. Украинский глава подтвердил готовность к полноценному режиму прекращения огня.

Теперь представители Москвы и Вашингтона должны встретиться в Саудовской Аравии 24 марта. Российскую делегацию возглавят глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник главы ФСБ Сергей Беседа.

США в ходе встречи планируют организовать непрямые переговоры между представителями России и Украины для выяснения условий каждой стороны для полного прекращения огня, рассказал спецпосланник американского президента Кит Келлог.

