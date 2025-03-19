Зеленский в беседе с Трампом подтвердил готовность к прекращению огня

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Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил готовность к полноценному режиму прекращения огня. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, которую цитирует ТАСС.

В ходе разговора Трамп подробно рассказал Зеленскому о своей беседе с Владимиром Путиным. В итоге лидеры договорились о частичном прекращении огня, которое будет касаться энергетического сектора. В Саудовской Аравии пройдет встреча, на которой планируется обсудить расширение зоны прекращения огня до Черного моря.

"Они согласились, что это может стать первым шагом к полному прекращению войны и обеспечению безопасности. Президент Зеленский был благодарен президенту (Трампу. – Прим. ред.) за его лидерство в этих усилиях и подтвердил свою готовность принять полное прекращение огня", – сказала Ливитт.

Также президенты обсудили ситуацию в Курской области и договорились о постоянном обмене информацией между своими вооруженными силами по мере развития событий на линии фронта.

Зеленский запросил у Трампа поставки дополнительных средств ПВО для защиты населения Украины. По словам Ливитт, особенно он подчеркнул нужду в системе Patriot. В ответ Трамп согласился рассмотреть все возможные варианты, особенно те, которые доступны в Европе.

Кроме того, Вашингтон продолжит передавать Киеву разведывательную информацию оборонительного характера, добавила Ливитт.

Вместе с тем главы государств пришли к согласию, что мира на Украине можно достичь. Американская администрация охарактеризовала их беседу как фантастическую.

"Лидеры пришли к согласию в том, что Украина и Америка продолжат вместе работать над тем, чтобы положить конец конфликту, а также в том, что под руководством президента Трампа устойчивого мира можно достичь", – сказала Ливитт.

Разговор президентов США и Украины состоялся в среду, 19 марта. Он продолжался около часа и был направлен на сближение позиций Москвы и Киева. Трамп назвал его "хорошим" и добавил, что по окончании поручил госсекретарю Марко Рубио и советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу подготовить подходящее описание обсуждаемых вопросов.

Следующая встреча для проработки условий прекращения огня на территории Украины состоится в Джидде Саудовской Аравии 23 марта. В ней примут участие делегации России и США.



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