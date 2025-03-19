Минобороны РФ показало кадры с вернувшимися из плена военными

Минобороны России опубликовало видеоролик с вернувшимися из украинского плена российскими военнослужащими. Видео размещено в телеграм-канале оборонного ведомства.

На кадрах запечатлено, как бойцы садятся в автобус, внутри которого хлопают и радостно скандируют.

"Ура! Мы дома!" – говорится в публикации.

Обмен военнослужащими по формуле 175 на 175 между Россией и Украиной состоялся 19 марта. В качестве жеста доброй воли Москва также передала Киеву 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) оказали посреднические усилия при возвращении российских военных. Изначально их доставили в Белоруссию, где предоставили возможность связаться с родными. После этого военных направят в Россию для лечения и реабилитации.

Данный обмен был анонсирован Владимиром Путиным в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом, которые состоялись 18 марта. Как отмечал американский политик после беседы с лидером России, процесс урегулирования конфликта на Украине теперь идет в полную силу и с полными последствиями. Трамп назвал переговоры хорошими и продуктивными.

