Опубликовано полное заявление Кремля после разговора Путина и Трампа

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Кремль опубликовал полное заявление по итогам телефонных переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Лидеры продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины", – говорится в публикации.

Путин выразил признательность Трампу за стремление способствовать достижению прекращения боевых действий и человеческих потерь на Украине. Российский лидер выразил готовность к конструктивному диалогу с американскими партнерами, подчеркнув, что Россия открыта для совместной работы над поиском путей урегулирования, которое должно быть комплексным, устойчивым и долгосрочным.

В контексте инициативы Трампа о введении 30-дневного перемирия Путин обозначил несколько важных моментов, среди которых обеспечение контроля за прекращением огня на всей линии фронта. Также он указал на необходимость остановить принудительную мобилизацию на территории Украины и перевооружение украинской армии, отметил серьезные риски, связанные с неспособностью киевского режима выполнять достигнутые договоренности, и обратил внимание на террористические преступления украинских боевиков в Курской области.

Путин подтвердил, что в связи с обращением Трампа сохранить жизни окруженным в Курской области украинским военнослужащим Россия готова руководствоваться гуманитарными соображениями и гарантирует солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) жизнь и достойное обращение в случае сдачи в плен.

Президент России обозначил полное прекращение иностранной военной помощи и передачи разведывательной информации Украине как ключевое условие для предотвращения эскалации конфликта и его мирного урегулирования. При этом Путин одобрил идею Трампа о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и сразу дал военным соответствующую команду.

Более того, Путин анонсировал обмен пленными между Россией и Украиной 19 марта в формате "175 на 175". Кроме того, в знак доброй воли будут переданы 23 тяжело раненных украинских военнослужащих.

Президент России также конструктивно отреагировал на идею о безопасности судоходства в акватории Черного моря. Лидеры договорились о начале переговоров для более детального обсуждения всех аспектов.

В качестве подтверждения намерений продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме лидеры приняли решение о создании экспертных групп России и США.

Во время переговоров были затронуты и другие вопросы, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в районе Красного моря. Путин и Трамп достигли согласия в вопросе стабилизации кризисных точек и укрепления сотрудничества в области ядерного нераспространения и глобальной безопасности, чтобы улучшить отношения между странами.

Кремль подчеркнул, что Россия и США заинтересованы в нормализации двусторонних отношений, учитывая ответственность за мир и стабильность. В таком контексте обсуждались различные направления взаимодействия, в том числе в экономике и энергетике.

Трамп, в свою очередь, поддержал идею Путина организовать матчи между российскими и американскими хоккеистами НХЛ и КХЛ.

Переговоры, начавшиеся в 17:00 по московскому времени во вторник, 18 марта, продлились более двух часов. Этот звонок стал второй беседой лидеров стран после вступления Трампа в должность. Белый дом отмечал, что он прошел хорошо.

Политологи предполагали, что повесткой станут не только текущие международные вопросы, но и темы, представляющие личный интерес для Трампа. Например, одним из ключевых вопросов могло стать распределение активов на Украине, включая месторождения редкоземельных элементов.

