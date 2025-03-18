WP: США прекратили деятельность группы, отслеживающей вывоз детей из Украины

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Администрация США прекратила финансировать группу, которая в том числе отслеживала информацию о якобы вывозе детей из Украины, сообщает Washington Post (WP) со ссылкой на внутреннюю директиву.

Уточняется, что группу возглавляла Лаборатория гуманитарных исследований Йельского университета, но в феврале экспертам сообщили, что Госдеп расторг их контракт. Это, в частности, делает невозможным передачу информации прокурорам Международного уголовного суда (МУС).

Также журналисты предполагают, что в процессе ликвидации группы могла быть уничтожена база данных, включающая спутниковые снимки и биометрию.

МУС 17 марта 2023 года выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по подозрению в якобы вывозе детей из Украины. В российском МИД сообщали, что решения суда не имеют для Москвы никакого значения.

В 2024 году Россия и Украина провели очные переговоры по возврату российских и украинских детей в свои семьи. При этом Львова-Белова опровергла информацию о якобы 19,5 тысячи украинских детей на российской территории.

