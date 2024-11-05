РИА Новости: украинцы массово собираются вывезти детей из страны

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Огромное количество родителей на Украине собираются вывозить своих детей из страны. Об этом пишут местные издания, ссылаясь на директора одной из коммерческих школ Владимира Страшко.

Он рассказал об участившихся обращениях от родителей, планирующих вывезти детей из Украины. Если ранее такие заявления касались в основном мальчиков, учащихся в 10–11-х классах, то сейчас обращения поступают от родителей "всех детей, несмотря на возраст и пол", отметил Страшко.

Директор школы добавил, что подобный тренд имеет свое продолжение: уехавшие из страны дети перестают получать украинское образование.

"В самом начале они учились параллельно, или, если законодательство позволяло, исключительно у нас. Потом оставались только на украинском компоненте. Сейчас отказываются совсем", – приводит РИА Новости слова Страшко из интервью местным СМИ.

Эксперт связал это с тем, что уехавшие из Украины семьи не собираются возвращаться обратно, а их дети – сдавать выпускные экзамены и поступать в украинские вузы.

В середине октября министр образования Украины Оксен Лисовой сообщил о проблеме массового выезда молодежи за рубеж, в частности старшеклассников.

По его мнению, заставить молодежь остаться в стране в период боевых действий может только очень качественное образование. Министр также заявил, что западные вузы, куда переходят старшеклассники, не лучше украинских.

По данным СМИ, причиной отъезда украинской молодежи из страны может быть внесенный в Раду законопроект, обязывающий 17-летних граждан самостоятельно становиться на призывной учет путем уточнения данных в военкомате или электронном кабинете.