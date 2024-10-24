На Украине заявили о переходе к "наступательной украинизации" общественной жизни

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На Украине планируют начать переход от "кроткой" к "наступательной украинизации" общественной жизни. Об этом заявил языковой омбудсмен страны Тарас Кремень в интервью украинскому СМИ.

По его словам, у руководства страны имеются рычаги воздействия и наказания за несоблюдение языковых норм.

"Наступательная украинизация предусматривает строгий контроль соблюдения языкового закона во всех без исключения сферах общественной жизни на территории Украины", – приводит ТАСС слова омбудсмена.

Как отметил Кремень, прежде у властей не было возможностей давления на СМИ, сферу культуры или обслуживания. Однако сейчас есть "инструменты и рычаги мониторинга, контроля и наказания каждого из субъектов хозяйствования", добавил он.

Кремень также подчеркнул, что фиксируется использование русского языка детьми как в школах, так и вне ее. Омбудсмен планирует влиять на детей через их родителей.

"Разработать дополнительные возможности для повышения уровня преподавания украинского языка и, конечно, овладение украинским языком как государственным со стороны родителей", – сказал он.

Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой поддержал законопроект о запрете использования в школах страны русского языка. По его мнению, он "используется как оружие и предпосылка для агрессии".

В свою очередь, в ООН заявили, что проанализируют законопроект о запрете русского языка в украинских школах. В случае утверждения проекта поправки будут внесены в закон Украины "Об образовании".

Украинские власти также планируют переименовать еще более 300 населенных пунктов, названия которых, по мнению местного правительства, так или иначе связаны с Россией. Предлагается переименовать 7 районов, 15 городов, 54 поселка и 267 сел. Постановление предполагает заменять, в частности, названия Первомайское, Первого Мая, Молодогвардейск и другие топонимы, имевшие русскоязычную основу.