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Киевский режим является источником угрозы безопасности для Украины и ее граждан, заявил в беседе с РИА Новости директор второго департамента стран СНГ министерства иностранных дел России Алексей Полищук.

Дипломат призвал не путать безопасность Украины и благополучие киевского режима. По его мнению, лучшей гарантией безопасности для Украины является возвращение к истокам ее государственности, а также нейтральному внеблоковому и безъядерному статусу.

Полищук подчеркнул, что украинскому государству необходимо соблюдать права этнических русских, русскоязычных граждан, защищать русский язык, а также образовательные и языковые права нацменьшинств.

Министерство иностранных дел России уже предупреждало, что вступление Украины в НАТО поставит крест на возможностях политико-дипломатического урегулирования конфликта. Вместе с тем данный шаг сделает неизбежным непосредственное вовлечение Альянса в конфликт и станет причиной развития неконтролируемой эскалации.

На этом фоне генсек НАТО Марк Рютте допустил, что Украина все же не станет следующим государством, которое вступит в Альянс. Он также подчеркивал, что организация старается сделать путь Киева в НАТО необратимым.