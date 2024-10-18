Глава Минобороны Украины Умеров пригрозил "очень плохими вещами" из-за идеи по НАТО

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Министр обороны Украины Рустем Умеров назвал недопустимой идею о передаче части территории страны в обмен на членство в НАТО. Об этом сообщает РБК со ссылкой на украинские СМИ.

При этом Умеров подчеркнул, что не слышал подобных предложений.

"Если бы такое было, я бы точно сделал бы очень плохие вещи", – прокомментировал возможность такого обмена украинский министр.

Ранее министерство иностранных дел Украины выпустило заявление, в котором опровергло утверждения зарубежных СМИ о готовности Киева к территориальным уступкам России. По их словам, единственно возможным путем возобновления "всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира" для Украины остается "формула мира".

Представители МИД также подчеркнули, что тематические встречи по ее пунктам, связанным с энергетической и продовольственной безопасностью, а также с "восстановлением справедливости", уже состоялись.