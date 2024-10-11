МИД Украины опроверг заявления о готовности к территориальным уступкам РФ

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Министерство иностранных дел Украины выпустило заявление, в котором опровергло утверждения зарубежных СМИ о готовности Киева к территориальным уступкам России.

"Отмечаем неприемлемость таких уступок", – подчеркнули украинские дипломаты в телеграм-канале ведомства.

По их словам, единственно возможным путем возобновления "всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира" для Украины остается "формула мира". Представители МИД также подчеркнули, что тематические встречи по ее пунктам, связанным с энергетической и продовольственной безопасностью, а также с "восстановлением справедливости", уже состоялись.

Ранее западные СМИ сообщили, что власти Украины ведут закрытые переговоры о сдаче части своих территорий российской стороне. Журналисты утверждали, что сделать это Киев намерен в обмен на вступление в НАТО или другие гарантии безопасности.

При этом до этого офис президента Украины уже назвал "бредом" информацию о возможной уступке территорий России в обмен на вступление в Североатлантический альянс.