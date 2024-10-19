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Вступление Украины в НАТО поставит крест на возможностях политико-дипломатического урегулирования конфликта, заявил в беседе с РИА Новости директор второго департамента стран СНГ министерства иностранных дел России Алексей Полищук.

Российская сторона регулярно предупреждает об опасности вступления Украины в Североатлантический альянс, подчеркнул дипломат

По словам Полищука, вступление Украины в Альянс также сделает неизбежным непосредственное вовлечение НАТО в конфликт и станет причиной развития неконтролируемой эскалации. При этом ответственность за нее будет полностью лежать на западных кураторах киевского режима, отметил представитель российского МИД.

"Хочется надеяться, что в руководстве блока есть здравомыслящие политики, отдающие себе отчет в том, какими разрушительными последствиями может обернуться само приглашение Украины в НАТО", – резюмировал он.

Между тем Франция пытается убедить партнеров в необходимости пригласить Украину в НАТО уже сейчас, рассказал ранее министр-делегат по европейским делам Бенжамен Хаддад. По его словам, такой шог мог бы стать первым этапом вступления страны в Альянс и политическим сигналом.

Однако генсек НАТО Марк Рютте допускал, что Украина не станет следующим государством, которое вступит в Альянс. Он подчеркнул, что организация при этом старается сделать путь Киева в НАТО необратимым.