Путин заявил, что НАТО воюет с Россией руками украинских солдат

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НАТО воюет с Россией руками украинских солдат, заявил Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран – участниц БРИКС.

Президент также отметил, что Украина не жалеет своих солдат в интересах третьих государств.

Между тем Путин в ходе этой же встречи заявил, что урегулирование конфликта на Украине возможно только через создание условий для долгосрочного мира. Президент убежден, что краткие перемирия не помогут, поскольку противник только использует их для перевооружения.

Помимо этого, говоря о возможности мирных переговоров, Путин заявил, что Россия только "за" и чем быстрее это будет реализовано, тем лучше. Глава государства уверен, что победа в СВО на Украине будет за Россией. Путин подчеркнул, что страна готова продолжать борьбу. По его словам, победить Россию на поле боя невозможно и хорошо, что Запад признает это.