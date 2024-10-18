Франция пытается убедить партнеров уже сейчас пригласить Украину в НАТО

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Франция пытается убедить партнеров в необходимости пригласить Украину в НАТО уже сейчас. Об этом заявил министр-делегат по европейским делам Бенжамен Хаддад в интервью газете Parisien.

"Приглашение – это первый этап, политический сигнал, мы могли бы это сделать уже сейчас", – отметил Хаддад.

По его словам, французские власти мобилизуют усилия, чтобы добиться от партнеров принятия Киева в Альянс, даже если вступление окажется длительным процессом.

Между тем генсек НАТО Марк Рютте допустил, что Украина не станет следующим государством, которое вступит в Альянс. Он подчеркнул, что организация при этом старается сделать путь Киева в НАТО необратимым.

Комментируя призыв Зеленского дать Украине приглашение в Альянс еще до завершения конфликта в качестве высшей формы гарантий безопасности, Рютте отметил, что лучшие гарантии – это поставки оружия и двусторонние соглашения о безопасности со странами НАТО.